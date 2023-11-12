МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Участие украинского полковника Романа Червинского в подрыве "Северных потоков" вполне возможно, но главными организаторами и исполнителями остаются США, так Вашингтон пытается сбросить с себя ответственность, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Washington Post назвала "координатора" атаки на "Северные потоки"

Ранее издание Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Романа Червинского "координатором" атаки на "Северные потоки". Как пишет газета, ссылаясь на источники, Червинский, игравший центральную роль в атаках на "Северные потоки", получал приказы от украинских чиновников, докладывавших Залужному.

"Что касается участия Червинского в ситуации по "Северным потокам", оно вполне возможно. Однако я совершенно исключаю, что он является главным руководителем взрыва "Северных потоков". Главными руководителями и исполнителями являются США, Англия и каким-то боком там участвовал Червинский, но не более того", — сказал Цеков.

Он отметил, что США просто пытаются переложить свою вину на кого-то. "А перекладывать, как говорится, с больной головы на здоровую… хотя это выражение не совсем правильное (в этой ситуации — ред.), потому что голова-то не совсем здоровая… Перекладывать свою вину на кого-то — это характерно для США", — подчеркнул парламентарий.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Российская сторона пыталась официально расследовать теракт, но пришлось свернуть проект, так как, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Запад был не готов работать над подобным документом.