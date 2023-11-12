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Россия и ОАЭ обсудили кооперацию в автопроме и фармацевтике
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Вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров провел рабочую встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом Аль-Джабером, в ходе... ПРАЙМ, 12.11.2023
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, россия, фармацевтика, оаэ, автопром
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АБУ-ДАБИ, 12 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер России — глава Минпромторга Денис Мантуров провел рабочую встречу с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмедом Аль-Джабером, в ходе которой стороны обсудили кооперацию в автопроме, фармацевтике, а также вопросы стандартизации оборудования для нефтегазовой отрасли, сообщил журналистам российский виде-премьер.
"Традиционной стала тема автомобилестроения, и здесь у нас уже есть проект по Aurus с компанией Tawazun. Мы будем продолжать углублять это сотрудничество… Стартует сборка Aurus", — отметил он.
Ранее в воскресенье Манутров рассказал журналистам, что на производственной площадке в Абу-Даби началась сборка люксовых седанов Aurus Senat, в перспективе на ней будут производиться и внедорожники Aurus Komendant.
"Второе направление — это фармацевтика, наши компании уже определенное время осваивают рынок Эмиратов. Они должны, в том числе, сейчас подготовить регуляторную базу для признания также стандартов на уровне регуляторов системы здравоохранения России и Эмиратов, чтобы двигаться затем уже в области производства и готовых лекарственных форм в Эмираты, и производства субстанций", — добавил вице-премьер.
Также внимание было уделено вопросам взаимодействия в области стандартизации и сертификации оборудования для нефтегазовой отрасли.