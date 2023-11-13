МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Распад мира на два торговых блока, с одной стороны "США — ЕС+", а с другой "КНР — РФ+", приведет к укреплению экономического союза России и Китая, в результате чего они сформируют новый мощный полюс силы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. Россия и ОАЭ обсудили кооперацию в автопроме и фармацевтике

"Экономисты Международного валютного фонда и Всемирной торговой организации вместе с другими западными аналитическими центрами построили модели, в которых мир разделится в ближайшие годы на два торговых блока: "США — ЕС+" с одной стороны и "КНР — Россия+" с другой",- сказал он.

"При этом, западные эксперты предрекают однозначную победу коллективного Запада, хотя никакой веской аргументации для этого нет", — добавил Бахтизин.

По его словам, исследования, проведенные недавно ЦЭМИ РАН совместно с национальным суперкомпьютерным центром КНР, показывают, что новый мощный полюс силы сформируют именно Москва и Пекин.

"По нашим совместным расчетам, усиление экономического союза Китая и России, выражающегося в увеличении товарооборота между нашими странами, позволяет не только преодолеть торможение темпов экономического роста из-за фрагментации рынков, но и за счет синергетического эффекта добиться их ускорения. Таким образом, укрепление торгово-экономических отношений между Москвой и Пекином сформирует новый мощный полюс силы",- подчеркнул собеседник агентства.

С другой стороны, заметил он, надо отдавать отчет, что фрагментация мирового рынка больнее ударит именно по западным странам, прежде всего, европейским.

"Дело в том, что их экономики более открыты, чем экономики стран блока "КНР — РФ+", а поэтому в ходе торговых войн они пострадают в большей степени",- сказал директор ЦЭМИ РАН.

"Так, по официальным данным, доля импорта в ВВП Германии составляет 48,3%, а экспорта 50,3%; те же доли для Франции составляют 38,1% и 34% от ВВП, для Великобритании 36,2% и 32,7%. А вот, для России и КНР они сильно меньше. Так, для Китая соотношение импорта и экспорта к ВВП 17,5% и 20,7% соответственно, а для России – 15,6% и 28,2%",- заключил Бахтизин.