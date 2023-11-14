МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что Венгрия разблокирует в ближайшее время 8-ой транш военной помощи Украине на 500 миллионов евро.

"Венгерский министр объяснил нам, что предстоит новая встреча сегодня с украинской стороной в попытке разблокировать восьмой транш, я думаю, есть возможность (добиться разблокирования — прим. ред.). Я надеюсь, что транш будет разблокирован, наконец. По этому вопросу никаких других решений не обсуждается", — сказал он.

Он добавил, что в ЕС также намерены согласовать 20 миллиардов евро военной помощи Украине на следующие четыре года. Пакет военной помощи обсуждается параллельно с макрофинансовой помощью Украине на 2024-2027 годы в размере дополнительно 50 миллиардов евро.

В понедельник, 13 ноября, глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Венгрия не одобрила выделение 500 миллионов евро на оружие Киеву из Европейского фонда мира, поскольку не получила от украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) гарантий невключения венгерских фирм в список "международных спонсоров войны". Министр добавил, что на Венгрию снова оказывалось большое давление, чтобы Будапешт согласовал данную выплату из Европейского фонда мира на поставки оружия Украине.