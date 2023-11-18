САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя — ПРАЙМ. Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) выступили за создание свободной, открытой, справедливой и предсказуемой торговой и инвестиционной среды, говорится в итоговой декларации лидеров по итогам саммита.

"Мы подтверждаем нашу решимость создать свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую торговую и инвестиционную среду", — говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, главы делегаций подтвердили приверженность сохранять открытыми свои рынки и устранять перебои в цепочках поставок.

"Мы подтверждаем свою приверженность сохранять открытыми рынки и устранять перебои в цепочках поставок, в том числе работая над поддержкой нашего бизнеса в построении защищенных, эффективных, устойчивых и открытых цепочек поставок", — сообщается в тексте документа.

Документ подчеркивает, что это создает "предсказуемый, конкурентоспособный и взаимосвязанный цифровыми технологиями Азиатско-Тихоокеанский регион".

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.