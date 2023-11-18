САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя — ПРАЙМ. США отказались от политических заявлений в декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за серьезнейшего давления мусульманских членов, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций. Раскрыто заявление США на АТЭС

"США были вынуждены отказаться от политики из-за серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС", — сообщил он на условиях анонимности.

США отдельно выпустили заявление как председателя саммита, где указали, что конфликт на Украине усугубляет слабости мировой экономики и сдерживает ее рост, а также обостряет продовольственный кризис.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходило с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.