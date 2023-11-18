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США отказались от политики в декларации АТЭС
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США отказались от политических заявлений в декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за серьезнейшего давления мусульманских членов,... ПРАЙМ, 18.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, сша, саммит атэс, мир
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя — ПРАЙМ. США отказались от политических заявлений в декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за серьезнейшего давления мусульманских членов, заявил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"США были вынуждены отказаться от политики из-за серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС", — сообщил он на условиях анонимности.
США отдельно выпустили заявление как председателя саммита, где указали, что конфликт на Украине усугубляет слабости мировой экономики и сдерживает ее рост, а также обостряет продовольственный кризис.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходило с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.