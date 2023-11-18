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Страны АТЭС выступили за многостороннюю торговую систему с ВТО в основе
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Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердили важность многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная... ПРАЙМ, 18.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя — ПРАЙМ. Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердили важность многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО), говорится в итоговой декларации лидеров по итогам саммита.
"Мы подтверждаем важность многосторонней торговой системы, основанной на правилах, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО)", — говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно тексту документа, главы делегаций на АТЭС подчеркнули, что именно ВТО продолжает быть катализатором значительного роста региона, одновременно подчеркнув важность реформы торговой организации.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.