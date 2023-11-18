САН-ФРАНЦИСКО, 18 ноя — ПРАЙМ. Главы делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердили важность многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО), говорится в итоговой декларации лидеров по итогам саммита. США отказались от политики в декларации АТЭС

"Мы подтверждаем важность многосторонней торговой системы, основанной на правилах, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО)", — говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно тексту документа, главы делегаций на АТЭС подчеркнули, что именно ВТО продолжает быть катализатором значительного роста региона, одновременно подчеркнув важность реформы торговой организации.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.