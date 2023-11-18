WSJ: стратегия Путина в конфликте с Западом сработала
МОСКВА 18 ноя — ПРАЙМ. Стратегия президента России Владимира Путина сработала, об этом говорят внешнеполитические, военные и экономические достижения России, пишет американское издание The Wall Street Journal.
"Ничто из этого не должно вызывать удивления. Более чем за полгода до ввода войск на Украину в феврале 2022 года (президент России Владимир — ред.) Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности России. Основной целью этого документа стала подготовка страны к долгосрочной конфронтации с Западом. Сегодня Путин может сказать народу, что его стратегия сработала", — говорится в публикации.
Как сообщает издание, Запад выдает желаемое за действительность и надеются на успех ВСУ и коллапс российской экономики. Но антироссийские санкции не вредят России, а украинское контрнаступление потерпело неудачу.
По мнению авторов статьи, лидеры западных стран допустили ошибку, рассчитывая на быстрое поражение России, не только делая ставку на внешнее воздействие, но и питая "несбыточные надежды" о государственном перевороте внутри страны.
"Народная поддержка спецоперации остается незыблемой, и даже элиты от Путина не отвернулись", — резюмируют авторы публикации.
Западные СМИ неоднократно подчеркивали, что Запад устал от украинского конфликта и выделения военной помощи Киеву. Его положение усугубляется эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, из-за чего западные страны вынуждены сокращать финансовую поддержку Украины в пользу Израиля.
https://1prime.ru/world/20231118/842304731.html