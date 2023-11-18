МОСКВА 18 ноя — ПРАЙМ. Стратегия президента России Владимира Путина сработала, об этом говорят внешнеполитические, военные и экономические достижения России, пишет американское издание The Wall Street Journal. Украина не получит новую помощь от США до середины декабря, пишет СМИ

"Ничто из этого не должно вызывать удивления. Более чем за полгода до ввода войск на Украину в феврале 2022 года (президент России Владимир — ред.) Путин подписал новую Стратегию национальной безопасности России. Основной целью этого документа стала подготовка страны к долгосрочной конфронтации с Западом. Сегодня Путин может сказать народу, что его стратегия сработала", — говорится в публикации.

Как сообщает издание, Запад выдает желаемое за действительность и надеются на успех ВСУ и коллапс российской экономики. Но антироссийские санкции не вредят России, а украинское контрнаступление потерпело неудачу.

По мнению авторов статьи, лидеры западных стран допустили ошибку, рассчитывая на быстрое поражение России, не только делая ставку на внешнее воздействие, но и питая "несбыточные надежды" о государственном перевороте внутри страны.

"Народная поддержка спецоперации остается незыблемой, и даже элиты от Путина не отвернулись", — резюмируют авторы публикации.

Западные СМИ неоднократно подчеркивали, что Запад устал от украинского конфликта и выделения военной помощи Киеву. Его положение усугубляется эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, из-за чего западные страны вынуждены сокращать финансовую поддержку Украины в пользу Израиля.