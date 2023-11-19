МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Каракас поддержит любые меры в ОПЕК, чтобы побудить Израиль и Палестину к диалогу, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто, комментируя призывы к нефтяному эмбарго против израильтян. В Венесуэле рассказали о планах добычи нефти с Россией

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на поставки нефти Израилю, а также провести суд над Тель-Авивом за его "военные преступления" против палестинского народа в секторе Газа.

"Мы пока не видели никаких обсуждений по теме нефтяного эмбарго, но арабские страны обсуждали эту тему. Мы не экспортируем нефть в Израиль. У нас нет никаких дипломатических отношений с этой страной. Но мы поддержим любую меру, которая будет принята в ОПЕК, направленную на урегулирование ситуации, на то, чтобы был установлен диалог между сторонами", — сказал он.

Министр также назвал происходящее сейчас в Палестине "преступлением" и "нарушением всех международных соглашений в области гуманитарного права".

"Израиль занимается геноцидом. Мы настаиваем на прекращении огня без всяких условий. Также должен быть организован допуск гуманитарной помощи", — указал он.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.

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