МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Ослабление санкций США против Венесуэлы никак не повлияет на сотрудничество Москвы и Каракаса в нефтяном секторе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто. Рябков назвал вопрос создания валюты БРИКС открытым

"У России и Венесуэлы двустороннее сотрудничество, прямое. Невозможно, чтобы оно было как-то затронуто никакими договоренностями. Мы продолжаем работать с компаниями из России, это наши надежные союзники во многих проектах, и мы намерены это сохранить", — сказал он, комментируя ослабление американских рестрикций.

Правительство Венесуэлы и представители правой оппозиции возобновили 17 октября официальные переговоры в Барбадосе с подписания частичных соглашений о поощрении политических прав и избирательных гарантий, а также о защите активов страны за рубежом. Минфин США после этого сообщил о выпуске генлицензий сроком на шесть месяцев, которые разрешают некоторые операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы и взаимодействие с золотодобывающей компанией Minerven.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя действия США, заявил, что его страна сделала первый шаг в направлении последовательной отмены всех санкций в отношении Венесуэлы — это требование является "глобальным консенсусом" венесуэльцев, "84% граждан в той или иной форме требуют отмены санкций".

Венесуэла из-за санкций Запада за 5 лет потеряла 232 миллиарда долларов только в сфере производства нефти. В отношении страны действуют 930 ограничительных мер, а их совокупное негативное влияние Каракас оценивает в 642 миллиарда долларов США.

Позднее Иван Хиль Пинто подчеркнул, что в Вашингтоне пообещали запустить процесс снятия санкций против Каракаса.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.