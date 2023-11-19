2023-11-19T12:59:29+03:00
2023-11-19T12:59:29+03:00
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Медведев раскритиковал заявления Байдена для WP
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Заявления президента США Джо Байдена о том, что конфликты могут привести к "огромному прогрессу", — это квинтэссенция американской доктрины безопасности, заявил зампредседателя... ПРАЙМ, 19.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, дмитрий медведев, сша
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Заявления президента США Джо Байдена о том, что конфликты могут привести к "огромному прогрессу", — это квинтэссенция американской доктрины безопасности, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей страничке в "ВКонтакте".
"Это даже не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред. Это квинтэссенция американской доктрины безопасности. "Инвестиции" в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты "более защищёнными"", — написал Медведев.
Также он раскритиковал слова Байдена о том, что поддержка Украины является инвестицией в безопасность США, назвав такой подход "американским".
"Аплодисменты зала. Байден озирается. Протягивает руку пустоте, ищет выход. Занавес", — резюмировал Медведев.
Ранее Байден в своей статье для Washington Post отметил, что конфликты на Украине и в Израиле могут стать "огромным прогрессом" для США.