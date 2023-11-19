МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Заявления президента США Джо Байдена о том, что конфликты могут привести к "огромному прогрессу", — это квинтэссенция американской доктрины безопасности, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей страничке в "ВКонтакте". Байден увидел "огромный прогресс" в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке

"Это даже не оговорка по Фрейду или невнятный старческий бред. Это квинтэссенция американской доктрины безопасности. "Инвестиции" в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты "более защищёнными"", — написал Медведев.

Также он раскритиковал слова Байдена о том, что поддержка Украины является инвестицией в безопасность США, назвав такой подход "американским".

"Аплодисменты зала. Байден озирается. Протягивает руку пустоте, ищет выход. Занавес", — резюмировал Медведев.

Ранее Байден в своей статье для Washington Post отметил, что конфликты на Украине и в Израиле могут стать "огромным прогрессом" для США.