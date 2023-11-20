МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Москва требует от Лондона принять меры для исключения любых форм вовлеченности британцев в ситуацию на Украине, подчеркнул в интервью РИА Новости директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев. "Худшая катастрофа". С британской подлодкой произошло ЧП

"Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России "поражения на поле боя", — указал он.

Кроме того, Бнляев отметтил, что Великобритания решительно настроена на сворачивание экономического сотрудничества с Россией, улучшить отношения между странами сейчас не представляет возможности, так как они переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю.

"Вынуждены констатировать, что российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю их историю", — сказал он.

Как отмечает Беляев, всему виной осуществляемый долгое время правительством консерваторов последовательный курс на нанесение ущерба двустороннему сотрудничеству. Он приводит в пример бритнакие высказывания касательно дела Александра Литвиненко и "провокацию с "отравлением" Скрипалей".

"…Лондон давно стал безопасным убежищем для таких террористов, как Ахмед Закаев, и площадкой, на которой открытую подрывную деятельность ведут русофобы во главе с Михаилом Ходорковским (признан иностранным агентом)", — добавил он.

По словам Беляева, "власти Британии продолжают курс на всестороннюю поддержку неонацистского режима в Киеве: осуществляются поставки продукции собственного ВПК, ведется подготовка украинских военных на территории Британских островов".

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Полностью интервью Беляева РИА Новости читайте 20 ноября в 09.00 мск на сайте www.ria.ru