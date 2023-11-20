2023-11-20T09:58:00+03:00
2023-11-20T10:50:37+03:00
2023-11-20T09:58:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231120/842310165.html
В Турции затонул сухогруз
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Сухогруз Kafkametler затонул после шторма в турецкой провинции Зонгулдак, ведутся поиски 12 членов экипажа, рассказал министр внутренних дел Али Ерликая. "Судно, ударившись о... ПРАЙМ, 20.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, турция, сухогруз
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/47/841384706.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/47/841384706.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/47/841384705.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/47/841384705.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/46/841384693.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84138/46/841384693.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20231118/842304123.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТАМБУЛ, 20 ноя — ПРАЙМ. Сухогруз Kafkametler затонул после шторма в турецкой провинции Зонгулдак, ведутся поиски 12 членов экипажа, рассказал министр внутренних дел Али Ерликая.
"Судно, ударившись о волнорез, затонуло. Связь с 12 членами экипажа-гражданами Турции установить пока не удается", — сообщил Ерликая на брифинге.
Кроме того, министр добавил, что плохая погода не позволила вести поисково-спасательную операцию, но она начнется при благоприятных погодных условиях в понедельник.
Ранее сообщалось, что судно под флагом Турции подало сигнал тревоги утром в воскресенье, капитан судна сообщил, что оно дрейфовало в сторону волнореза в порту Эрегли. По данным властей, судно с 12 членами экипажа направлялось из российского порта Темрюк в порт Алиага в турецкой провинции Измир и перевозило 1542 тонны ферросилиция.
По информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), под угрозой из-за сложных погодных условий оказались три судна, были спасены в общей сложности 25 членов экипажей двух судов.