СТАМБУЛ, 20 ноя — ПРАЙМ. Сухогруз Kafkametler затонул после шторма в турецкой провинции Зонгулдак, ведутся поиски 12 членов экипажа, рассказал министр внутренних дел Али Ерликая. Турция планирует перерабатывать российское зерно и отправлять его в Африку

"Судно, ударившись о волнорез, затонуло. Связь с 12 членами экипажа-гражданами Турции установить пока не удается", — сообщил Ерликая на брифинге.

Кроме того, министр добавил, что плохая погода не позволила вести поисково-спасательную операцию, но она начнется при благоприятных погодных условиях в понедельник.

Ранее сообщалось, что судно под флагом Турции подало сигнал тревоги утром в воскресенье, капитан судна сообщил, что оно дрейфовало в сторону волнореза в порту Эрегли. По данным властей, судно с 12 членами экипажа направлялось из российского порта Темрюк в порт Алиага в турецкой провинции Измир и перевозило 1542 тонны ферросилиция.

По информации Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), под угрозой из-за сложных погодных условий оказались три судна, были спасены в общей сложности 25 членов экипажей двух судов.