МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Экспорт товаров из России в азиатские страны столкнулся с логистическими проблемами, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на директора по развитию ГК TransAsia Logistics Аркадия Иванова. Израиль возложил вину за захват судна в Красном море на Иран

Эксперт пояснил, что поставкам российских товаров в Азию мешает ряд сложностей, среди которых, например, ведение экспорта и импорта по системе арабской хавалы (неформальная система на основе взаимозачета требований без формирования финансовой отчетности).

Кроме того, дефицит инфраструктуры и обмеление каспийских портов в Иране является еще одним препятствием для стабильного транзита. По словам Иванова, в настоящий момент из глубоководных остались лишь порты в Махачкале и Баку.

Ранее сообщалось, что в прошлом году товарооборот России с Ираном достиг рекордных показателей. Иранский министра экономики и финансов Эхсан Хандоузи заявлял, что в 2023 году Россия инвестировала около 2,76 миллиарда долларов в экономику страны, став ее крупнейшим инвестором.