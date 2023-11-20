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Российский экспорт в Азию столкнулся с проблемами
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Экспорт товаров из России в азиатские страны столкнулся с логистическими проблемами, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на директора по развитию ГК TransAsia Logistics... ПРАЙМ, 20.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, экспорт, товарооборот, азия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Экспорт товаров из России в азиатские страны столкнулся с логистическими проблемами, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на директора по развитию ГК TransAsia Logistics Аркадия Иванова.
Эксперт пояснил, что поставкам российских товаров в Азию мешает ряд сложностей, среди которых, например, ведение экспорта и импорта по системе арабской хавалы (неформальная система на основе взаимозачета требований без формирования финансовой отчетности).
Кроме того, дефицит инфраструктуры и обмеление каспийских портов в Иране является еще одним препятствием для стабильного транзита. По словам Иванова, в настоящий момент из глубоководных остались лишь порты в Махачкале и Баку.
Ранее сообщалось, что в прошлом году товарооборот России с Ираном достиг рекордных показателей. Иранский министра экономики и финансов Эхсан Хандоузи заявлял, что в 2023 году Россия инвестировала около 2,76 миллиарда долларов в экономику страны, став ее крупнейшим инвестором.