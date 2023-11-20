МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Россия и Китай координируют усилия в решение актуальный международных проблем, способствуют построению справедливого и многополярного мира, заявил Путин, приветствуя участников Диалога "Партия "Единая Россия" — Коммунистическая партия Китая". Путин заявил, что Россия не собирается закрывать окно в Европу

"Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка", — сообщается в материале.

Путин отметил, что регулярные контакты партий "Единая Россия" и КПК обеспечивают обмен опытом в сфере партийного строительства парламентской и общественной деятельности. По его словам, российско-китайское сотрудничество позволяет выносить на рассмотрение широкий спектр вопросов двусторонней и международной повестки.