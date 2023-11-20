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2023
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Путин оценил совместные усилия России и Китая в решение мировых проблем
Мировая экономика
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Россия и Китай координируют усилия в решение актуальный международных проблем, способствуют построению справедливого и многополярного мира, заявил Путин, приветствуя участников... ПРАЙМ, 20.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, китай, владимир путин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Россия и Китай координируют усилия в решение актуальный международных проблем, способствуют построению справедливого и многополярного мира, заявил Путин, приветствуя участников Диалога "Партия "Единая Россия" — Коммунистическая партия Китая".
"Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Реализуются масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях. На двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, Москва и Пекин координируют усилия в решении важнейших международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка", — сообщается в материале.
Путин отметил, что регулярные контакты партий "Единая Россия" и КПК обеспечивают обмен опытом в сфере партийного строительства парламентской и общественной деятельности. По его словам, российско-китайское сотрудничество позволяет выносить на рассмотрение широкий спектр вопросов двусторонней и международной повестки.