ПЕКИН, 20 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая в текущем году увеличился на треть и преодолеет планку в 200 миллиардов долларов, к 2030 году наверняка выйдет на рубеж в 300 миллиардов долларов, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Си Цзиньпин назвал Китай самым мощным двигателем глобального роста

По данным китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5% и составил почти 176,4 миллиарда долларов.

"Китай — наш ключевой партнер в сфере торговли и инвестиций. С начала 2023 года двусторонний товарооборот увеличился на треть. Заметен прогресс в торговле продукцией металлургии, химии, продовольствием, оборудованием и транспортными средствами", — сказал Белоусов, выступая на межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

"По нашим оценкам, к концу года преодолеем планку в двести миллиардов долларов, достичь которую планировалось только в 2024 году. К 2030 году этот показатель наверняка выйдет на рубеж в триста миллиардов долларов", — добавил первый вице-премьер.

Кроме того, Белоусов отметил, что около 95% всех торговых операций между Россией и Китаем проводятся в рублях и юанях.

"Растут объемы взаиморасчетов между нашими странами в национальных валютах. На юань и рубль уже приходится девяносто пять процентов всех торговых операций между Россией и Китаем", — сказал он.

Белоусов подчеркнул, что российско-китайские отношения достигли небывало уровня, они строятся на фундаменте равенства и невмешательства во внутренние дела.

"Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия достигли беспрецедентно высокого уровня. И продолжают развиваться по всем направлениям и строятся на прочном фундаменте взаимного уважения, равенства и доверия ", — сказал вице-премьер.

Также он отметил, что уход западных компаний предоставил китайскому бизнесу новые возможности в России.

"Рамки инвестиционного сотрудничества России и Китая расширяются. Запускаются новые совместные инвестиционные проекты в приоритетных секторах — в автомобилестроении, добывающей и газохимической промышленности, сельском хозяйстве, логистике, IT-сфере и других", — сказал Белоусов.