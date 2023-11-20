ПЕКИН, 20 ноя — ПРАЙМ. Китай готов вместе с Россией содействовать достижению новых результатов двустороннего инвестиционного сотрудничества, заявил в понедельник заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Белоусов оценил развитие товарооборота России и Китая

Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству проходит в Пекине в понедельник, сопредседателем с российской стороны является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Сегодня мы проводим 10-е заседание межправкомиссии, готов вместе с вами подвести итоги сотрудничества в инвестиционной сфере за прошедший год, обсудить дальнейшие ключевые задачи, а также содействовать российско-китайскому инвестиционному сотрудничеству для постоянного достижения новых результатов", — заявил Дин Сюэсян.

Комиссия по инвестиционному сотрудничеству была создана в 2014 году по инициативе глав государств. Ее основной задачей является содействие реализации инвестиционных проектов в неэнергетической сфере и снижение административных и торговых барьеров между двумя странами.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что товарооборот России и Китая достиг небывалого уровня и преодолеет планку в 200 миллиардов долларов уже в текущем году. Более того, по его словам, к 2030 году товарооборот между странами может достичь 300 миллиардов долларов.