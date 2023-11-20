2023-11-20T16:24:00+03:00
2023-11-20T16:37:18+03:00
2023-11-20T16:24:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231120/842314934.html
Посол допустил паузу в сотрудничестве между Россией и Аргентиной
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пауза в экономическом сотрудничестве России и Аргентины на фоне победы Хавьера Милея в президентских выборах неизбежна, считает посол России в этой латиноамериканской стране... ПРАЙМ, 20.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, россия, аргентина, экономическое сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/57/834565708.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/57/834565708.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/57/834565707.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/57/834565707.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/57/834565706.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83456/57/834565706.jpg
https://1prime.ru/global/20231120/842312926.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Пауза в экономическом сотрудничестве России и Аргентины на фоне победы Хавьера Милея в президентских выборах неизбежна, считает посол России в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
"Насчет торгово-экономических отношений — пауза, наверное, в какой-то степени неизбежна, но есть объективные факторы, которые говорят как в пользу развития отношений, так и нет", — сказал Феоктистов в эфире телеканала "Россия 24".
Также Феоктистов отметил, что бизнес сейчас находится в неопределенном положении, а Китай и Бразилия тоже могут "взять паузу".
Ранее крайне правый политик Хавьер Милей, предлагающий радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, выиграл выборы на пост главы государства, набрав 86,59 процента голосов.