МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Пауза в экономическом сотрудничестве России и Аргентины на фоне победы Хавьера Милея в президентских выборах неизбежна, считает посол России в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов. В Кремле прокомментировали развитие отношений России и Аргентины

"Насчет торгово-экономических отношений — пауза, наверное, в какой-то степени неизбежна, но есть объективные факторы, которые говорят как в пользу развития отношений, так и нет", — сказал Феоктистов в эфире телеканала "Россия 24".

Также Феоктистов отметил, что бизнес сейчас находится в неопределенном положении, а Китай и Бразилия тоже могут "взять паузу".

Ранее крайне правый политик Хавьер Милей, предлагающий радикальные изменения в экономике и социальной сфере Аргентины, выиграл выборы на пост главы государства, набрав 86,59 процента голосов.