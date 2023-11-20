МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Правительство Бельгии сообщило о планах G7 ввести запрет на драгоценные камни из России с начала 2024 года, пишет Financial Times. Раскрыто, как санкции на алмазы отразятся на цене "ювелирки" для россиян

Решение Бельгии отказаться от блокады санкций против российских камней и осуществить запрет на собственных условиях вызвал недовольство крупнейших алмазодобывающих производств, включая De Beers.

Экспорт российских алмазов не попадал под санкции ЕС, в прошлом году Москва заработала на торговле необработанными камнями около четырех миллиардов долларов.

Страны G7 планируют создать систему отслеживания камней, которая позволит странам вводить запрет на алмазы из России со следующего года. Представители 16 ведущих производителей алмазов и трейдеров обвинили лобби Антверпена в "недостаточной прозрачности и подотчетности" этой системы.

В процессе создания системы отслеживания происхождения камней звучат и другие предложения, но функция Бельгии в этом процессе — подтверждение нероссийского происхождения поступающих алмазов и бриллиантов.