МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Блокирование польскими перевозчиками границы в перспективе несет чрезвычайный вред экономике Украины, заявил замминистра экономики страны Тарас Качка. В США потребовали проверить, куда Киев тратит деньги

"Грузовики, которые заблокированы по польской стороне границы, уменьшают возможность грузов на экспорт. Если даже сегодня забастовка прекратится, будет еще большой шлейф, пока рынок стабилизируется. Много наших экспортеров из-за этого страдают, особенно те, кто поставляют пищевую продукцию или продукцию на большие промышленные предприятия. И это будет большим ударом по экспортерам, украинской экономике", — сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, это "проблема с нашими партнерами". По его мнению, власти Польши больше озабочены безопасностью перевозчиков, чем разблокированием границы.

Как отметил замминистра, западная граница нужна не только для экспорта, но и для поставок жизненно важных товаров, в особенности, энергетических.

"Если дискуссию по автотранспорту можно вести долго, то в вопросе энергетики это предкризисная ситуация, не кризисная… Но которая позволяет с Еврокомиссией применить механизмы предупреждения кризиса", — подчеркнул Качка. Польша нанесла Киеву неожиданный удар

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.