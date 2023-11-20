МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Киев рассчитывает на этой неделе провести трехсторонние переговоры с участием Европейской комиссии и Польши для разблокирования украинско-польской границы, заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка. Блокирование границы с Польшей вредит экономике Украины, заявили в Киеве

"Наша задача обеспечить переведение переговоров с протестующими в кабинеты… чтобы граница была разблокирована. Мы готовы к разговорам с ЕК по поводу того, как улучшить регулирование автоперевозок, потому что отказ от разрешений невозможен, но мы можем говорить о дополнительных правилах, которые улучшат работу перевозчиков", — сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона.

Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск.

Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.