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В Киеве надеются на переговоры с ЕК и Варшавой о разблокировании границы
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Киев рассчитывает на этой неделе провести трехсторонние переговоры с участием Европейской комиссии и Польши для разблокирования украинско-польской границы, заявил замминистра... ПРАЙМ, 20.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Киев рассчитывает на этой неделе провести трехсторонние переговоры с участием Европейской комиссии и Польши для разблокирования украинско-польской границы, заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка.
"Наша задача обеспечить переведение переговоров с протестующими в кабинеты… чтобы граница была разблокирована. Мы готовы к разговорам с ЕК по поводу того, как улучшить регулирование автоперевозок, потому что отказ от разрешений невозможен, но мы можем говорить о дополнительных правилах, которые улучшат работу перевозчиков", — сказал Качка в эфире всеукраинского телемарафона.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. Польские перевозчики перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.