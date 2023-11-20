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Словакия готова продлить эмбарго на ввоз агропродукции с Украины
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Словакия готова продлить запрет на ввоз агропродукции с Украины, действующий до конца года, заявил глава словацкого министерства сельского хозяйства Рихард Такач. "С большой... ПРАЙМ, 20.11.2023
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРАТИСЛАВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Словакия готова продлить запрет на ввоз агропродукции с Украины, действующий до конца года, заявил глава словацкого министерства сельского хозяйства Рихард Такач.
"С большой вероятностью я предложу правительству продлить запрет на импорт (агропродукции с Украины — прим. ред.), который в Словакии действует до конца года. Мы не рады делать такие вещи, но Европейская комиссия должна выйти с каким-нибудь решением", — сказал Такач изданию teraz.sk по итогам переговоров с представителями Европейской комиссии в Брюсселе.
По его мнению, необходимо найти общее решение этого вопроса в рамках Европейского союза.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
Словацкое правительство ранее проинформировало, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.