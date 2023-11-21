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В Чехии создадут рабочую группу по конфискации собственности России
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В Чехии будет создана рабочая группа, которая займется разработкой закона о национализации замороженной российской собственности, сообщает телеканал ЧТ24 со ссылкой на депутата... ПРАЙМ, 21.11.2023
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В Чехии будет создана рабочая группа, которая займется разработкой закона о национализации замороженной российской собственности, сообщает телеканал ЧТ24 со ссылкой на депутата чешского парламента от консервативного движения TOP 09 Ондржей Коларж.
"Я собрал здесь (в палате депутатов — ред.) такую депутатскую группу, которая ведет работу над законопроектом, направленным на национализацию российской собственности", — приводит телеканал слова Коларжа.
Отмечается, что инициатива Коларжа еще не поступила на рассмотрение депутатов.
Как сообщает издание, национализация может коснуться российского культурного центра в Праге и бывших консульских учреждений в городах Брно и Карловы Вары.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение о заморозке объектов российской Госзагрансобственности в Чехии противоречит международному праву и должно получить ассиметричный ответ.