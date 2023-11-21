МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В Чехии будет создана рабочая группа, которая займется разработкой закона о национализации замороженной российской собственности, сообщает телеканал ЧТ24 со ссылкой на депутата чешского парламента от консервативного движения TOP 09 Ондржей Коларж. МИД оценил решение Чехии ввести санкции против "Госзагрансобственности"

"Я собрал здесь (в палате депутатов — ред.) такую депутатскую группу, которая ведет работу над законопроектом, направленным на национализацию российской собственности", — приводит телеканал слова Коларжа.

Отмечается, что инициатива Коларжа еще не поступила на рассмотрение депутатов.

Как сообщает издание, национализация может коснуться российского культурного центра в Праге и бывших консульских учреждений в городах Брно и Карловы Вары.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что решение о заморозке объектов российской Госзагрансобственности в Чехии противоречит международному праву и должно получить ассиметричный ответ.