МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Гонконге по итогам октября выросла до 2,7%, что стало максимальным уровнем с августа прошлого года, говорится в сообщении статистического бюро территории. Гонконг стал основным хабом для российского золота, пишут СМИ

Так, по данным ведомства, темпы роста цен увеличиваются третий месяц подряд, при этом по итогам октября они ускорились сразу на 0,7 процентного пункта с 0,2 п.п. месяцем ранее. И это стало максимальным уровнем инфляции с августа 2022 года, когда она ускорилась до 4,4% в годовом выражении.

Такое резкое ускорение служба пояснила прекращением действия ряда льгот в жилищной сфере.

Основной вклад в рост цен в специальном административном районе внесли алкогольные напитки и табачные изделия (18,3%), одежда и обувь (6,3%), питание вне дома и еда на вынос (3,9%). Также выросли цены в сегментах услуг (3,3%), жилья (2,7%), транспорта (2,3%), основных продуктов питания (1,4%), а также на электричество, газ и воду (0,2%).

В то же время было зафиксирована годовая дефляция на товары длительного пользования (-1,2%).

"Базовый уровень инфляции потребительских цен в октябре оставался умеренным. Инфляция и в ближайшем будущем должна оставаться умеренной. Ожидается дальнейшее смягчение внешнего ценового давления", — говорится также в сообщении. Там также отмечается, что хотя местный бизнес может столкнуться с некоторым повышательным давлением на свои издержки по мере того, как экономика продолжает восстанавливаться, влияние будет сдержанным.