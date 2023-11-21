Годовая инфляция в Гонконге по итогам октября достигла пика с лета 2022
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Гонконге по итогам октября выросла до 2,7%, что стало максимальным уровнем с августа прошлого года, говорится в сообщении статистического бюро территории.
Так, по данным ведомства, темпы роста цен увеличиваются третий месяц подряд, при этом по итогам октября они ускорились сразу на 0,7 процентного пункта с 0,2 п.п. месяцем ранее. И это стало максимальным уровнем инфляции с августа 2022 года, когда она ускорилась до 4,4% в годовом выражении.
Такое резкое ускорение служба пояснила прекращением действия ряда льгот в жилищной сфере.
Основной вклад в рост цен в специальном административном районе внесли алкогольные напитки и табачные изделия (18,3%), одежда и обувь (6,3%), питание вне дома и еда на вынос (3,9%). Также выросли цены в сегментах услуг (3,3%), жилья (2,7%), транспорта (2,3%), основных продуктов питания (1,4%), а также на электричество, газ и воду (0,2%).
В то же время было зафиксирована годовая дефляция на товары длительного пользования (-1,2%).
"Базовый уровень инфляции потребительских цен в октябре оставался умеренным. Инфляция и в ближайшем будущем должна оставаться умеренной. Ожидается дальнейшее смягчение внешнего ценового давления", — говорится также в сообщении. Там также отмечается, что хотя местный бизнес может столкнуться с некоторым повышательным давлением на свои издержки по мере того, как экономика продолжает восстанавливаться, влияние будет сдержанным.
https://1prime.ru/world/20231121/842322732.html