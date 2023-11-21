МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина на саммите БРИКС касательно палестино-израильского конфликта будет доступно СМИ, по результатам саммита лидеры стран-участников объединения примут совместные решения, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин может выступить на виртуальном саммите G20, заявил Песков

"Я думаю, что будет краткое вступительное слово и выступление президента ЮАР (Сирила) Рамафосы. Я не знаю, в каком объеме они сделают само выступление Рамафосы открытым. Но что касается выступления президента Путина, то оно будет доступно, и мы сделаем его открытым", — сообщил он журналистам.

Кроме того, Песков отметил, что голос расширенной организации БРИКС должен иметь вес во всем мире, поэтому на предстоящей встрече состоятся выступления глав государств организации.

Владимир Путин во вторник примет участие во внеочередном саммите БРИКС, организованным председательствующей в объединении ЮАР. Встреча пройдет в формате видеоконференции и будет посвящена обсуждению вопросов конфликта на Ближнем Востоке.