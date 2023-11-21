МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия за несколько лет вышла на стабильные поставки мяса птицы в страны Африки, экспортируя в ряд государств порядка 1 тысячи тонн ежегодно, сообщил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на конференции "Экспортные гиды 2023: новые рынки и возможности". В российском регионе вновь выросли цены на курицу

"Мы несколько лет назад начали активно экспортировать в страны Африки, и объем поставок по ряду стран превышает 1 тысячу тонн (ежегодно — ред.)… Сегодня, например, значительные поставки индейки идут в тот же самый Бенин, в то же самое Конго. И объемы поставок не какие-то разовые, а сделки — не какие-то разовые: объемы этих поставок насчитывают действительно тысячу тонн", — сообщил Лахтюхов.

По данным союза, российский экспорт мясной продукции, включая мясо птицы, демонстрирует стремительный рост: за последние пять лет он увеличился более чем в три раза в стоимостном выражении, до 1,438 миллиарда долларов в 2022 году с 0,41 миллиарда в 2018 году. В стоимостной структуре экспорта прошлого года 57% занимало мясо птицы, 16% — говядина и 1% — баранина. В натуральном выражении поставки за рубеж по итогам 2022 года составили 557 тысяч тонн против 292 тысяч тонн в 2018 году.

Ключевые страны-импортеры российской мясной продукции — Китай (поставки составили 523 миллиона долларов), Белоруссия (264 миллиона долларов), Саудовская Аравия (189 миллионов долларов), Казахстан (110 миллионов долларов), Вьетнам (97 миллионов долларов), Объединенные Арабские Эмираты (30 миллионов долларов), Армения (25 миллионов долларов), Монголия (25 миллионов долларов) и Киргизия (21 миллион долларов).

Всего в 2022 году в РФ было произведено 11,744 миллиона тонн мясной продукции (в 2021 году — 11,346 миллиона тонн, в 2018 году — 10,629 миллиона): 45% пришлось на мясо птицы, 14% — на говядину, 2% — на баранину.