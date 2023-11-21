БРАТИСЛАВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Эмбарго украинского зерна останется в силе, если ЕС не предложит альтернативное решение на уровне союза, заявил министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, его слова приводит издание teraz.sk. Словакия готова продлить эмбарго на ввоз агропродукции с Украины

"Мы ждем, что Европейская комиссия предложит системное решение. Пока же на уровне Европейского союза не будет найдено такое решение, запрет на импорт агропродукции с Украины на словацкий рынок, который принят на национальном уровне, останется в силе. Поэтому с большей вероятностью я предложу правительству его продлить", — сказал Такач по итогам встречи с представителями Европейской комиссии в Брюсселе.

Министр также подчеркнул, что республика поддерживает транзит украинского зерна в третьи страны по" коридорам солидарности", однако большая часть этой продукции остается на общеевропейском рынке и составляет серьезную конкуренцию словацким фермерам, поставляющим зерно в ЕС.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничение на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, после этого власти Венгрии, Словакии и Польши объявили о продлении запрета в одностороннем порядке.

Ранее Словакия объявила, что запрет на ввоз пшеницы, рапса, кукурузы и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.