2023-11-21T14:50:31+03:00
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Словакия ожидает решения ЕС по запрету на ввоз украинского зерна
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Эмбарго украинского зерна останется в силе, если ЕС не предложит альтернативное решение на уровне союза, заявил министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, его слова... ПРАЙМ, 21.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРАТИСЛАВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Эмбарго украинского зерна останется в силе, если ЕС не предложит альтернативное решение на уровне союза, заявил министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач, его слова приводит издание teraz.sk.
"Мы ждем, что Европейская комиссия предложит системное решение. Пока же на уровне Европейского союза не будет найдено такое решение, запрет на импорт агропродукции с Украины на словацкий рынок, который принят на национальном уровне, останется в силе. Поэтому с большей вероятностью я предложу правительству его продлить", — сказал Такач по итогам встречи с представителями Европейской комиссии в Брюсселе.
Министр также подчеркнул, что республика поддерживает транзит украинского зерна в третьи страны по" коридорам солидарности", однако большая часть этой продукции остается на общеевропейском рынке и составляет серьезную конкуренцию словацким фермерам, поставляющим зерно в ЕС.
Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать ограничение на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, после этого власти Венгрии, Словакии и Польши объявили о продлении запрета в одностороннем порядке.
Ранее Словакия объявила, что запрет на ввоз пшеницы, рапса, кукурузы и семян подсолнечника с Украины будет действовать до конца 2023 года.