МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Над нынешней международной торговой системой сегодня нависла угроза полного разрушения, за которым последует новый, более справедливый миропорядок, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. "Новый мировой порядок". Байден рассказал, как США должны "объединить" мир

"Я думаю, что над международной торговой системой сегодня нависла угроза полного разрушения… Новый мирохозяйственный уклад, к которому все страны постепенно переходят, предполагает значительно большее разнообразие, чем то, что мы видели в прошлом укладе — будь то советская система или американоцентричный порядок. В новом мирохозяйственном укладе не предполагается каких-то универсальных форм валютных режимов или торгового регулирования — наоборот, восстанавливается значение национального суверенитета и международного права, основанного на национальном суверенитете", — отметил Глазьев.

По его словам, претерпеть изменения должна Всемирная торговая организация (ВТО), правила которой, по мнению министра ЕЭК, сегодня "вообще все игнорируют".

"Причем западные страны первыми показывают пример того, как они могут произвольно накладывать эмбарго на поставки товаров в Россию, Белоруссию, и даже "выкручивать руки" некоторым странам, пытаясь мешать им спокойно вести взаимную торговлю", — пояснил собеседник агентства.

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