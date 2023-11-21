ЖЕНЕВА, 21 ноя — ПРАЙМ. В основных экономиках мира наблюдается неоднородная картина: экономика США продолжает расти, в то время как европейские страны находятся в состоянии стагнации или вступают в рецессию, а Китай столкнулся со структурными проблемами, говорится в докладе института страховой компании Swiss RE. Вместо России. Европа ухватилась за последний шанс на дешевый газ

"Мы ожидаем, что мировая экономика замедлится в 2024 году по мере усиления давления со стороны ужесточения денежно-кредитной политики и ослабления импульсов роста в 2023 году. Начало войны на Ближнем Востоке усиливает риски для перспектив. Основные экономики расходятся: США продолжают расти, в то время как Европа находится в состоянии стагнации, если даже не рецессии в некоторых странах, а Китай борется со структурными проблемами внутреннего роста", — сказано в документе.

По мнению экспертов института, в 2024 году реальный мировой ВВП вырастет на 2,2%, а затем темпы роста восстановятся до 2,7% в 2025 году на фоне замедления инфляции и снижения процентных ставок центральными банками. Ранее институт сообщал, что ожидает роста мирового ВВП в 2023 году на 2,5%.

"Тем не менее, на развитых рынках инфляция и процентные ставки, вероятно, останутся выше, чем ожидалось, в течение этого десятилетия, и риски будут повышаться. Мы ожидаем, что глобальная инфляция ИПЦ (индекс потребительских цен — ред.) снизится до 5,1% в 2024 году и до 3,4% в 2025 году, но ценовое давление, вероятно, будет нестабильным", — добавляется в докладе.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.