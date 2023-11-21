МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Страны Запада "обнулили" свои собственные обязательства во Всемирной торговой организации (ВТО), ошибочно считая, что могут самовольно и безнаказанно нарушать все правила, заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Во Франции оценили стойкость России перед западными санкциями

"Необходимо признать, что страны-кураторы ВТО, которые там доминируют, первые нарушают нормы ВТО. (Страны Запада — ред.) фактически обнулили свои собственные обязательства и показали дурной пример всем остальным, думая, что это так и останется незамеченным. То, что странам Запада якобы можно делать что угодно, а другим нельзя — это уже неверно, так уже никогда не будет", — заявил Глазьев.

По его словам, сегодня Запад "беспардонно вмешивается во внутренние дела всех государств мира".

"Все это уйдет в скором времени. Страны, которые имеют возможность политического суверенитета, уже уходят от использования доллара, уходят от американской зависимости, понимая, что это противоречит их экономическим интересам. Так что Всемирной торговой организации также придется считаться с суверенным правом каждого государства защищать свои интересы так, как оно считает нужным", — добавил Глазьев, подчеркнув, что ВТО "придется смягчить свое регулирование" и признать возможность исключений из тех или иных взаимных торговых обязательств.

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