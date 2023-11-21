МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Доля рубля в коммерческих сделках России и Таджикистана достигла 83 процентов по итогам первого полугодия 2023 года, заявил президент России Владимир Путин. Путин провел переговоры с президентом Таджикистана

"Все большее место в взаимных расчетах между нашими странами занимают национальные валюты. В частности, доля рубля в коммерческих сделках по итогам первого полугодия текущего года достигла внушительных 83%", — сказал он после переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Кроме того, президент отметил, что Россия является одной из крупнейших торговых партнеров Таджикистана. По его словам, товарооборот между обеими странами в прошлом году увеличился на 18,3 процента.

Также Путин подчеркнул, что Россия входит в перечень крупнейших инвесторов в экономику Таджикистана.

Ранее замглавы российского правительства Алексей Оверчук заявлял, что Доля расчетов в национальных валютах в торговле России и Казахстана превысила 75 процентов, из них 65,7 процента осуществляются в рублях.