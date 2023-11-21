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Путин оценил долю рубля в сделках между Россией и Таджикистаном
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Доля рубля в коммерческих сделках России и Таджикистана достигла 83 процентов по итогам первого полугодия 2023 года, заявил президент России Владимир Путин. "Все большее место в... ПРАЙМ, 21.11.2023
экономика, мировая экономика, новости, валюта, рынки, финансы, россия, экономика, таджикистан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Доля рубля в коммерческих сделках России и Таджикистана достигла 83 процентов по итогам первого полугодия 2023 года, заявил президент России Владимир Путин.
"Все большее место в взаимных расчетах между нашими странами занимают национальные валюты. В частности, доля рубля в коммерческих сделках по итогам первого полугодия текущего года достигла внушительных 83%", — сказал он после переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Кроме того, президент отметил, что Россия является одной из крупнейших торговых партнеров Таджикистана. По его словам, товарооборот между обеими странами в прошлом году увеличился на 18,3 процента.
Также Путин подчеркнул, что Россия входит в перечень крупнейших инвесторов в экономику Таджикистана.
Ранее замглавы российского правительства Алексей Оверчук заявлял, что Доля расчетов в национальных валютах в торговле России и Казахстана превысила 75 процентов, из них 65,7 процента осуществляются в рублях.