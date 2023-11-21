МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Недоброжелателям не удалось охладить интерес Буэнос-Айрес к Москве, отмена России в Аргентине не получилась, заявил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. В Кремле прокомментировали развитие отношений России и Аргентины

"С началом специальной военной операции на Украине информационно-пропагандистская кампания против нашей страны вышла на качественно новый уровень… В мировое медийное пространство стали вбрасываться русофобские исторические мифы и фейковые новости с целью расчеловечивания русского народа, внедрения в сознание широкой аудитории идеи о необходимости его коллективного осуждения и наказания. Вкупе с нелегитимными финансово-экономическими санкциями, попытками дипломатической изоляции нашей страны и запрета деятельности российских СМИ в ход пошли ограничения в отношении русской культуры", — написал посол в статье для издания Perfil.

Феоктистов отметил, что отголоски антироссийской кампании можно было увидеть в Аргентине, но "культура отмены" в отношении России на аргентинской почве в цвет не пошли".

В качестве подтверждения своих слов посол привел в пример проведение в октябре в Аргентине концерта Московского областного государственного академического театра "Русский балет", а также организацию "Дней русской культуры" в провинциях Тукуман и Огненная земня.

Посол добавил, что в планах на ближайшее будущее будет подключить аргентинцев к участию в Международном полумарафоне ONE RUN, "Играх Будущего" по фиджиталу и Играх стран БРИКС в Казани, Всемирном молодёжном фестивале в Сочи, а также многое другое.