КИШИНЕВ, 22 ноя — ПРАЙМ. Правительство Молдавии сократило на 1 миллиард леев (56 миллионов долларов) бюджет, предназначенный на выплату компенсаций гражданам за тепло и электроэнергию в зимний период, сообщил журналистам в Кишиневе министр труда и соцзащиты страны Алексей Бузу. В Молдавии заявили о возможности поставок газа в Приднестровье не из России

"В этом году на компенсации в холодный период года выделено 2,7 миллиарда леев (порядка 151 миллиона долларов), это порядка на 1 миллиарда меньше (порядка 56 миллионов долларов), чем в 2022. Финансирование представляет собой комбинацию средств из бюджета страны и помощь зарубежных стран", — сказал Бузу.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года — в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.

Министр подчеркнул, что в 2022 году более 760 тысяч домохозяйств в Молдавии воспользовались компенсациями за электроэнергию, тепло и природный газ.

Ранее в среду, представляя на заседании правительства инициативу по механизму компенсаций, министр отметил, что помощь будет представлена, как в виде льготных тарифов для разной категории энергетической уязвимости, так и в виде ежемесячного денежного платежа в размере 800 леев (42 доллара).

В октябре президент Молдавии Майя Санду по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявила, что ЕС предоставит республике 105 миллионов евро для пополнения фонда энергоуязвимости.