МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Парламент Германии отложил утверждение бюджета на 2024 год из-за решения конституционного суда об изъятии 60 миллиардов евро из дополнительного бюджета на 2021 год, говорится в совместном заявлении представителей правящей коалиции. 

Рейхстаг, Берлин, Германия

Минфин ФРГ заморозил бюджет на дополнительные расходы кабмина, пишет СМИ

"Вчера бюджетный комитет бундестага Германии на экспертном слушании обсудил последствия решения Федерального конституционного суда о дополнительном бюджете на 2021 год. Поэтому принятия решения по бюджету на 2024 год в немецком бундестаге не будет на следующей неделе, как это планировалось ранее", — говорится в заявлении.

Ранее минфин ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).

Данный шаг принят вследствие принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.