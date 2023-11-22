МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Парламент Германии отложил утверждение бюджета на 2024 год из-за решения конституционного суда об изъятии 60 миллиардов евро из дополнительного бюджета на 2021 год, говорится в совместном заявлении представителей правящей коалиции. Минфин ФРГ заморозил бюджет на дополнительные расходы кабмина, пишет СМИ

"Вчера бюджетный комитет бундестага Германии на экспертном слушании обсудил последствия решения Федерального конституционного суда о дополнительном бюджете на 2021 год. Поэтому принятия решения по бюджету на 2024 год в немецком бундестаге не будет на следующей неделе, как это планировалось ранее", — говорится в заявлении.

Ранее минфин ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).

Данный шаг принят вследствие принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.