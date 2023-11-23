МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Министерство финансов Германии на следующей неделе представит проект дополнительного бюджета на 2023 год, заявил в четверг министр финансов Кристиан Линднер. Парламент ФРГ отложил принятие бюджета на 2024 год

"Сейчас мы делаем выводы из происходящего. По договоренности с федеральным канцлером и вице-канцлером на следующей неделе я представлю проект дополнительного бюджета на этот год", — сказал Линднер на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Phoenix.

Министр заявил, что расходы, особенно на сдерживание цен на электроэнергию и газ, будут поставлены на основу, не противоречащую конституции.

Ранее Минфин ФРГ заморозил бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет.

Данный шаг принят вследствие принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.