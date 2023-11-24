2023-11-24T02:52:18+03:00
2023-11-24T02:52:18+03:00
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2023
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В США призвали отменить антироссийские санкции ради мира на Украине
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Санкции против России придется отменить ради заключения мирного соглашения по Украине, написала аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft. "Западу возможно... ПРАЙМ, 24.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Санкции против России придется отменить ради заключения мирного соглашения по Украине, написала аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft.
"Западу возможно придется пересмотреть политику санкций и осознать, что замороженные активы и ограничительные меры против России могут стать "необходимой жертвой" в переговорах с Москвой", — отметила Ампгкариан.
По мнению аналитика, провал санкций против России является отголоском длинной серии подобных провалов против Кубы, Ирана, Ирака и других стран.
Антидолларовые стратегии и валютные свопы наоборот сблизили Россию с Китаем, Ираном и Турцией, которые в некоторой степени разделяют ограничение американского финансового влияния.
Вследствие этого, как подчеркнула Ампгкариан, вскрылась другая проблема: санкционная политика не только не укрепила мощь Соединенных Штатов на мировой арене, но фактически подталкивают страны к снижению их экономической зависимости от США.
По мнению автора статьи, США давно пора принять очевидные уроки истории и изменить подход к глубоко ошибочной стратегии экономического принуждения.