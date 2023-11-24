МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Санкции против России придется отменить ради заключения мирного соглашения по Украине, написала аналитик София Ампгкариан в статье для Responsible Statecraft. В Кремле указали на провал попыток США давить на Россию

"Западу возможно придется пересмотреть политику санкций и осознать, что замороженные активы и ограничительные меры против России могут стать "необходимой жертвой" в переговорах с Москвой", — отметила Ампгкариан.

По мнению аналитика, провал санкций против России является отголоском длинной серии подобных провалов против Кубы, Ирана, Ирака и других стран.

Антидолларовые стратегии и валютные свопы наоборот сблизили Россию с Китаем, Ираном и Турцией, которые в некоторой степени разделяют ограничение американского финансового влияния.

Вследствие этого, как подчеркнула Ампгкариан, вскрылась другая проблема: санкционная политика не только не укрепила мощь Соединенных Штатов на мировой арене, но фактически подталкивают страны к снижению их экономической зависимости от США.

По мнению автора статьи, США давно пора принять очевидные уроки истории и изменить подход к глубоко ошибочной стратегии экономического принуждения.