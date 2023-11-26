МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Германию ждет деиндустриализация в случае, если компании страны продолжат выводить свое производство за рубеж, предупредил гендиректор второй крупнейшей сталелитейной компании ФРГ Salzgitter Гуннар Греблер в интервью Financial Times. Премьер Баварии заявил о серьезном кризисе в Германии

По данным Торгово-промышленной палаты Германии, которые приводит Financial Times, почти треть опрошенных компаний отдают предпочтение инвестициям за границу, на фоне, как пишет газета, "опасений насчет будущего без российского газа".

"Если мы последуем этой тенденции, нашу страну ждет деиндустриализация", — заявил Грёблер.

Грёблер подчеркнул, что, если производители материалов для промышленности, в частности стали и химических продуктов, уйдут из Германии из-за высоких цен на энергоносители, то появляется риск "потери всей производственно-сбытовой цепочки".

В сентябре газета Financial Times сообщала, что экономисты опасаются "истощения структуры" промышленного сектора Германии, поскольку компании переносят производство и инвестиции за границу.