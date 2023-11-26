ТИРАСПОЛЬ, 26 ноя — ПРАЙМ. Остановить ухудшение отношений России и Молдавии пока невозможно, в то время как Кишинев присоединился к антироссийским санкциям, сказал директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета (Москва) Игорь Шорников. Захарова обещала ответить на присоединение Молдавии к санкциям

"В Москве осознают, что позиция молдавских властей несамостоятельна и полностью дирижируется из-за рубежа. Избранная Москвой практика адресных контрмер, направленных против конкретных молдавских чиновников, выступающих авторами тех или иных антироссийских действий, — это необходимый минимум, который позволяет удерживать межгосударственные отношения на относительно стабильном уровне", — сказал Шорников.

Кроме того, он отмечает, что остановить деградацию отношений пока невозможно. По его словам, официальный Кишинев прилагает максимум усилий, чтобы Россия включила Молдавию в число недружественных государств.

"Это позволит властям развернуть антироссийскую истерию в стране по украинскому примеру, развернуть маховик репрессий против инакомыслящих и приступить к психологической подготовке населения к войне. Нельзя давать какие-либо поводы этому режиму проявить свою звериную суть, но и оставлять без ответа новые агрессивные выпады Санду и ее команды тоже, конечно, нельзя", — отметил собеседник агентства.

По его мнению, Россия должна сохранить добрые и доверительные связи с народом Молдавии.

"Вопрос, что сейчас делать с режимом, который уже утратил внутреннюю легитимность и очень скоро уйдет в небытие. Возможно, Москве в своих контрмерах следует обратить внимание не только на марионеток, но и на кукловодов или, по крайней мере, на тех европейских и американских советников, которые подталкивают Молдову к войне", — подчеркнул Шорников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на решение Кишинева присоединиться к антироссийским санкциями ЕС. Она подчеркнула, что это расценивается как враждебный шаг по отношению к России.

Отношения между Россией и Молдавией ухудшились после прихода к власти президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Российские власти призывают Кишинев прислушаться к интересам своих граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией.