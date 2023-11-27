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Московские компании планируют наладить экспорт в Узбекистан
Мировая экономика
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Компании из Москвы в сфере производства и услуг намерены наладить экспорт в Узбекистан, сообщает торговое представительство России в республике. По данным представительства,... ПРАЙМ, 27.11.2023
бизнес, экономика, мировая экономика, новости, россия, узбекистан, экспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТАШКЕНТ, 27 ноя — ПРАЙМ. Компании из Москвы в сфере производства и услуг намерены наладить экспорт в Узбекистан, сообщает торговое представительство России в республике.
По данным представительства, сотрудники торгпредства провели рабочую встречу в формате видеоконференцсвязи с предпринимателями Москвы.
"В рамках диалога заместитель торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин обсудил с московскими предпринимателями вопросы выхода на рынок страны, обычаи деловой коммуникации с партнерами, особенности осуществления логистики и оплаты по внешнеторговым контрактам", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства.
Участие в мероприятии приняли представители десяти предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производства лакокрасочных материалов, бытовой мебели, лазерных терапевтических аппаратов, продуктов питания, а также проводящих техническое диагностирование подземных и подводных нефтегазовых трубопроводов и оказывающих услуги в сфере письменного перевода и туризма.
Столичные компании также получили информацию о порядке сертификации продукции, организации встреч с партнерами, поиске дистрибьютеров и каналах продаж, участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях в Узбекистане.