ТАШКЕНТ, 27 ноя — ПРАЙМ. Компании из Москвы в сфере производства и услуг намерены наладить экспорт в Узбекистан, сообщает торговое представительство России в республике. Названы крупнейшие импортеры виски в Россию

По данным представительства, сотрудники торгпредства провели рабочую встречу в формате видеоконференцсвязи с предпринимателями Москвы.

"В рамках диалога заместитель торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин обсудил с московскими предпринимателями вопросы выхода на рынок страны, обычаи деловой коммуникации с партнерами, особенности осуществления логистики и оплаты по внешнеторговым контрактам", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале торгпредства.

Участие в мероприятии приняли представители десяти предприятий, осуществляющих деятельность в сфере производства лакокрасочных материалов, бытовой мебели, лазерных терапевтических аппаратов, продуктов питания, а также проводящих техническое диагностирование подземных и подводных нефтегазовых трубопроводов и оказывающих услуги в сфере письменного перевода и туризма.

Столичные компании также получили информацию о порядке сертификации продукции, организации встреч с партнерами, поиске дистрибьютеров и каналах продаж, участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях в Узбекистане.