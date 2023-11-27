МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Объем перевозок китайских автомобилей и запчастей в Россию в настоящее время достигает 17-18% от совокупных поставок из КНР, эти товары стали ключевыми драйверами роста импорта из страны, сообщает издание "Коммерсантъ". Эксперты раскрыли, сколько россияне тратят на подготовку машины к зиме

Сообщается, что помимо автомобилей и запчастей, в перечень быстрорастущих позиций входят оборудование и машины, которые составляют 16-18%, товары народного потребления, составляющие 20%, а также электроника.

Издание уточняет, что, в соответствии со словами начальника информационно-аналитического центра компании "Модуль" Марины Овсянниковой, объем контейнерного импорта из Китая в Россию превысил 13 миллионов тонн.

Отмечается, что на фоне санкционного давления на Россию китайские товары стремительно замещают западные. По словам заместителя гендиректора по развитию ГК "Деловые линии" Дмитрия Хрущалева, более 90% замещенных товаров — это оборудование для промышленных заводов, а также компьютерные комплектующие и автозапчасти.