2023-11-27T10:06:00+03:00
2023-11-27T10:22:37+03:00
2023-11-27T10:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/world/20231127/842377214.html
Импорт китайских автомобилей в Россию заметно вырос, пишут СМИ
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем перевозок китайских автомобилей и запчастей в Россию в настоящее время достигает 17-18% от совокупных поставок из КНР, эти товары стали ключевыми драйверами роста импорта из... ПРАЙМ, 27.11.2023
транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, новости, россия, китай, импорт
https://cdnn.1prime.ru/images/83663/97/836639761.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83663/97/836639761.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83663/97/836639760.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83663/97/836639760.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83663/97/836639748.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83663/97/836639748.jpg
https://1prime.ru/transport/20231126/842374268.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Объем перевозок китайских автомобилей и запчастей в Россию в настоящее время достигает 17-18% от совокупных поставок из КНР, эти товары стали ключевыми драйверами роста импорта из страны, сообщает издание "Коммерсантъ".
Сообщается, что помимо автомобилей и запчастей, в перечень быстрорастущих позиций входят оборудование и машины, которые составляют 16-18%, товары народного потребления, составляющие 20%, а также электроника.
Издание уточняет, что, в соответствии со словами начальника информационно-аналитического центра компании "Модуль" Марины Овсянниковой, объем контейнерного импорта из Китая в Россию превысил 13 миллионов тонн.
Отмечается, что на фоне санкционного давления на Россию китайские товары стремительно замещают западные. По словам заместителя гендиректора по развитию ГК "Деловые линии" Дмитрия Хрущалева, более 90% замещенных товаров — это оборудование для промышленных заводов, а также компьютерные комплектующие и автозапчасти.