МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Центральная Азия играет ключевую роль в повороте России на Восток, только в прошлом году товарооборот РФ со странами региона достиг 42 миллиардов долларов, а в нынешнем он значительно превзойдёт этот показатель, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Генконсул России отметил важность ЭКСПО "Китай – Северо-Восточная Азия"

"Чистый товарооборот России со странами Центральной Азии — Казахстаном, Узбекистаном, Киргизстаном, Таджикистаном и Туркменистаном — достиг в прошлом году 42 миллиардов долларов", — сказал он на полях работы международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения". Аналогичную оценку в апреле текущего года озвучивал вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

И цифра эта, по словам Притчина, будет в перспективе лишь расти.

"На этот год, например, только с Казахстаном товарооборот России вырастет, как ожидается, до 30 миллиардов долларов, а с Узбекистаном — до 12 миллиардов. Да, страны Центральной Азии играют ключевую роль в повороте России на Восток", — подчеркнул эксперт.

При этом он заметил, что эти страны не только торговые партнеры России — они еще и хаб, который страна может использовать, чтобы и дальше двигаться на Восток, например, в Афганистан, Пакистан.

Притчин также сказал, что ситуация в регионе не так проста, как может показаться, поскольку в этих странах весьма активен сейчас Запад, особенно США, которые пытаются оказывать на них давление, угрожая, в частности, вторичными санкциями.