МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Совокупный государственный долг Украины в октябре достиг рекордных 136,35 миллиарда долларов, сообщает во вторник минфин Украины. Зеленский подписал законопроект о госбюджете Украины с дефицитом

"По состоянию на 31 октября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 4958,37 миллиарда гривен или 136,35 миллиарда долларов, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг — 3 373,78 миллиарда гривен (68,04% от общей суммы совокупного долга) или 92,77 миллиарда долларов", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Украины.

При этом уточняется, что совокупный государственный внутренний долг составляет 1584,59 миллиарда гривен (31,96%) или 43,57 миллиарда долларов. Как уточнили в минфине, в октябре 2023 года сумма госдолга Украины увеличилась на 71,77 миллиарда гривен или на 2,72 миллиарда долларов.

По словам депутата Верховной рады Даниила Гетманцева, долговая нагрузка на Украину остается значительной.

"Уже в следующем месяце госдолг вероятно превысит отметку в 5 триллионов гривен (137,5 миллиарда долларов), увеличившись (с февраля 2022 года — прим. ред.) на 2,3 триллиона гривен (по итогам года ориентировочно до 90% ВВП). Госдолг растет из-за необходимости покрытия дефицита бюджета воюющей страны", — приводит слова Гетманцева издание Ua.news.