ВАШИНГТОН, 28 ноя — ПРАЙМ. Возможный рост цен на энергоносители в предстоящие месяцы способен частично нивелировать прогресс, который был достигнут в борьбе с инфляцией в США, сказала член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боумен. В ФРС заявили о возможности снижения ставок в ближайшие месяцы

"Есть также риск, что в предстоящие месяцы более высокие цены на энергоносители могут частично свести на нет недавний прогресс, который был достигнут с помощью улучшений на стороне предложения для снижения общих показателей инфляции", — предупредила она, выступая перед представителями деловых кругов штата Юта.

ФРС поднимает ставки, пытаясь через торможение экономической активности вернуть инфляцию, разогнавшуюся до 40-летних максимумов, к 2% в год.