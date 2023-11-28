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https://1prime.ru/world/20231128/842400005.html
В ФРС предупредили об усилении инфляции в США из-за роста цен на топливо
Мировая экономика
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Возможный рост цен на энергоносители в предстоящие месяцы способен частично нивелировать прогресс, который был достигнут в борьбе с инфляцией в США, сказала член совета... ПРАЙМ, 28.11.2023
энергетика, рынки, экономика, мировая экономика, новости, сша, фрс, топливо, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 28 ноя — ПРАЙМ. Возможный рост цен на энергоносители в предстоящие месяцы способен частично нивелировать прогресс, который был достигнут в борьбе с инфляцией в США, сказала член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боумен.
"Есть также риск, что в предстоящие месяцы более высокие цены на энергоносители могут частично свести на нет недавний прогресс, который был достигнут с помощью улучшений на стороне предложения для снижения общих показателей инфляции", — предупредила она, выступая перед представителями деловых кругов штата Юта.
ФРС поднимает ставки, пытаясь через торможение экономической активности вернуть инфляцию, разогнавшуюся до 40-летних максимумов, к 2% в год.