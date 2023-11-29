МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Регуляторы России и Белоруссии подписали меморандум о сотрудничестве и обмене опытом в области повышения финансовой грамотности, говорится в сообщении министерства финансов России. Банк России призвал применять финграмотность в повседневной жизни

"Меморандум о сотрудничестве и обмене опытом в области повышения финансовой грамотности населения подписан между министерством финансов РФ, Банком России и Национальным банком Республики Беларусь", — сообщает ведомство.

Со стороны РФ документ подписали заместитель министра финансов РФ Павел Кадочников и первый заместитель председателя Центрального банка РФ Владимир Чистюхин, со стороны Белоруссии — первый заместитель председателя правления белорусского центробанка Сергей Калечиц, уточняет оно.

В министерстве добавляют, что особое внимание планируется уделить интеграции финансовой грамотности в образовательный процесс и разработке учебно-методических и просветительских материалов для всех ступеней образования и возрастов, подготовке педагогических кадров, организации школьных и студенческих олимпиад, совместных мероприятий для экспертного сообщества.

Также предполагается взаимодействие сторон, направленное на повышение цифровой финансовой грамотности молодежи и взрослого населения. По словам Минфина, задача — привлечь внимание общественности к теме финансовой безопасности и личных сбережений, формированию грамотных установок при принятии финансовых решений.

"Стороны будут работать над развитием волонтерского движения, общественных инициатив и проектов в области финансового просвещения", — заключается в сообщении.