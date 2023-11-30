МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ЕС во время саммита в Китае обратятся к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать влияние на компании, которых в Брюсселе подозревают в обходе санкций против России, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники. В Китае запретили аналитикам говорить о проблемах в экономике страны

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз и Китай проведут очный саммит в КНР 7-8 декабря.

По словам источников, если европейская сторона не получит от Си Цзиньпина положительного ответа, эти компании будут добавлены в "черный список" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций.

Как пишет газета, лидеры ЕС также будут стремиться получить от Китая обязательство возобновить сотрудничество с мирной формулой Владимира Зеленского. Пекин направил своего специального представителя на консультации по Украине в Саудовской Аравии в августе. Однако китайский эмиссар пропустил последующую встречу на Мальте.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что рассчитывает на согласование 12-го пакета санкций ЕС против России к заседанию глав МИД союза 11 декабря.