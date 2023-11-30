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ЕС пригрозят Китаю санкциями за помощь России, пишет СМИ
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ЕС во время саммита в Китае обратятся к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать влияние на компании, которых в Брюсселе подозревают в обходе санкций против России,... ПРАЙМ, 30.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. ЕС во время саммита в Китае обратятся к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой оказать влияние на компании, которых в Брюсселе подозревают в обходе санкций против России, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз и Китай проведут очный саммит в КНР 7-8 декабря.
По словам источников, если европейская сторона не получит от Си Цзиньпина положительного ответа, эти компании будут добавлены в "черный список" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций.
Как пишет газета, лидеры ЕС также будут стремиться получить от Китая обязательство возобновить сотрудничество с мирной формулой Владимира Зеленского. Пекин направил своего специального представителя на консультации по Украине в Саудовской Аравии в августе. Однако китайский эмиссар пропустил последующую встречу на Мальте.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что рассчитывает на согласование 12-го пакета санкций ЕС против России к заседанию глав МИД союза 11 декабря.