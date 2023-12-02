МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Александр Сорос – сын скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса – договорился с украинскими властями о выделении 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов, говорится в расследовании французского журналиста Жюля Венсена. Правительство с ноября временно запретит вывоз отходов и лома драгметаллов

Согласно материалам, которые Венсен опубликовал в соцсети X, к нему обратился анонимный источник из министерства сельского хозяйства Украины. Он сообщил, что в ходе встречи 7 ноября между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком было достигнуто соответствующее соглашение. По его условиям, Украина бессрочно и безвозмездно передает американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний. Среди компаний названы в том числе Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.

Венсен публикует подписанный сторонами документ с соответствующим заявлением. Сорос в нем, в свою очередь, "выражает намерение обеспечить надежную коммуникацию между офисом Зеленского и представителями упомянутых компаний".

Согласно источнику, речь идет о землях в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях – регионах на западе Украины, славящихся плодородными черноземами.

"К минсельхозу обратились с просьбой скооодинировать выделение десятков земельных участков общей площадью 400 квадратных километров", – цитирует журналист письмо источника.

Он называет это решение "фатальным".

"Это не только сделает эти земли непригодными для выращивания пшеницы, но и причинит невосстановимый ущерб экосистеме этих регионов", – пишет сотрудник министерства, указывая на необходимость привлечь внимание западных экоактивистов и общественности к этой "возмутительной сделке".

Деятельность Джорджа Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации – его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.

В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.