МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Социальная сеть X пытается привлечь малые и средние предприятия, чтобы поддержать рекламный бизнес, сообщает газета Financial Times со ссылкой заявление компании. Мэр Парижа раскритиковала соцсеть Х и удалила свой аккаунт

"Малый и средний бизнес — это очень значительный двигатель, который мы определенно недооценивали в течение долгого времени. Это всегда было частью плана, а теперь мы пойдем еще дальше", — пишет издание со ссылкой на заявление компании.

Как отмечает издание, такое решение было принято после того, как американский миллиардер Илон Маск на мероприятии газеты New York Times заявил, что отказавшиеся от сотрудничества с его соцсетью Х после скандальных слов о евреях рекламодатели не смогут его шантажировать. При этом миллиардер не стеснялся в выражениях, повторив формулировку в нецензурном виде.

Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него. При этом сообщалось, что соцсеть может потерять до 75 миллионов долларов на бойкоте рекламодателей.