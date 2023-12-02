МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Минимальная заработная плата в Мексике будет с января повышена на 20% до 249 песо в день ($14,5), сообщил председатель Национальной комиссии по минимальной заработной плате Conasami Фелипе Мунгиа. Россельхознадзор усилит контроль за поставками зерна в Мексику

"Сегодня утром в Conasami мы достигли соглашения между рабочими, работодателями и правительством о повышении минимальной заработной платы на 20% на границе и на национальном уровне. С января минимальный размер заработной платы составит 249 песо в день… От этого повышения напрямую выиграют 8,9 миллиона работников, 40,3% от общего количества в сотрудников, зарегистрированных в системе социального обеспечения", — написал Мунгиа в своем блоге в соцсети Х.

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя эти изменения, назвал их историческим событием — действующая администрация выполнила обещание удвоить минимальный размер оплаты труда в реальном выражении, в 2018 году она составляла 88 песо в день.

После повышения минимальный месячный заработок в Мексике составит около 435 долларов США по текущему обменному курсу. В 2018 году планка минимального дохода находилась на уровне 139 долларов США. Отчасти такой рост обусловлен укреплением курса местного песо по отношению к доллару на фоне рекордных объемов двусторонней торговли.