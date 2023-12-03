МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Российский краб захватил японский рынок, и от его импорта будет сложно избавиться, пишет газета Nihon Keizai. В Японии назвали главную угрозу безопасности страны

Как сообщается, в 2023 году доля импорта российского краба в Японии увеличилась до 68,8%. Из этого издание делает вывод, что "избавиться от российской крабовой зависимости будет непросто", поскольку "других районов добычи, способных обеспечить необходимые объемы, не так много".

Причину высокого спроса на российские морепродукты в Японии авторы статьи видят в введении санкций против России со стороны США, которые ранее выступали крупнейшим потребителем российского краба. Но после введения Соединенными Штатами запрета на импорт из России производители, как пишет издание, обратили взор на Азию.

При этом авторы статьи подчеркивают, что продукция из России оказалась крайне выгодной для японских покупателей. Например, Tsukiji Crab Trading — крупная компания, специализирующаяся на крабах — включила продукцию из России в меню своего фирменного ресторана. Вместе с тем за счет роста поставок из России смогли увеличить предложение краба и японские рыбные магазины.

По словам главы Tsukiji Crab Trading Тадааки Накамуры, в 2023 году спрос на продукцию его компании значительно вырос, и возросшие потребности покупателей удается удовлетворять благодаря низким ценам на российские морепродукты.

"Несмотря на политические риски, мы будем продолжать вести бизнес с Россией. От этого зависит выживание дистрибьюторов", — заявил один из источников Nihon Keizai.

США ввели запрет на импорт морепродуктов, алкоголя и драгоценностей из России в марте прошлого года. При этом в Японии решили отсрочить принятие аналогичных мер, объяснив свои действия защитой местных переработчиков продукции из России.

Вместе с тем в январе 2023 года японское издание JB Press проинформировало, что общий объем торговли между Россией и Японией по итогам 2022 года сохранился на досанкционном уровне.