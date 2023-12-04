МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер в беседе с изданием Der Spiegel подверг резкой критике действия канцлера Германии Олафа Шольца в условиях бюджетного кризиса, отметив, что канцлер — большая угроза для поддержки Украины. Большинство немцев считает, что Шольц не справляется с кризисом

Хофрайтер заявил, что Шольц в своем недавнем обращении к парламенту Шольц "не объяснил, что же произошло на самом деле" (в связи с бюджетным кризисом — прим. ред.), дав "технические ответы, а не политические".

Как отметил парламентарий, "хотелось, чтобы Олаф Шольц сказал, что сожалеет об этом хаосе". Более того, Хофрайтер считает, что Шольц "как канцлер" должен извиниться перед гражданами своей страны, "он несет ответственность".

Вместе с тем Хофрайтер заявил, что Шольц представляет "большую угрозу" для поддержки Украины.

По его словам, Шольц "до сих пор не понимает, что, когда дело доходит до геополитических вопросов, мы не можем продолжать полагаться на демократическое голосование в США".

Минфин Германии ранее заморозил бюджет на дополнительные расходы правительства до конца нынешнего года. Это коснется почти всего бюджетного ассигнования министерств страны, включая финансирование мер правительства по ограничению роста цен на энергоносители и электричество, а также фонд стабилизации экономики.